Atletica leggera: da domani a Nanchino (Cina) via ai campionati iridati indoor. Dosso a caccia del trono mondiale. Il tecnico Frinolli: "Ce la può fare»

Si aprono, in, imondialid’che fanno seguito a distanza di due settimane agli europei che hanno visto Zaynabprimeggiare con il nuovo record italiano dei 60 metri. Laci riprova in questo campionato che è il recupero di quello che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 e che fu rinviato per il Covid. E ora si ripete la domanda: cosa puòla velocista rubierese? Una prima risposta ce la dà il suo, Giorgio: "L’atteggiamento non cambia, lei vuole ottenere sempre il massimo ed è molto esigente verso sé stessa. Ora però è molto più consapevole dei suoi mezzi ed è più serena, non ci sono più le paure di dimostrare qualcosa a qualcuno. Ha lavorato molto bene in approccio a questi due eventi e quello che ha fatto agli europei è stato straordinario: ha gestito alle grande tutta la giornata, dominando batterie, semifinali, false partenze e finali.