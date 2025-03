Oasport.it - Atletica, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali indoor: Furlani e Dosso le punte, Fabbri per il riscatto

Leggi su Oasport.it

Ambizioni importanti per l’Italia alla vigilia dei Campionati2025 di, in programma a Nanchino da venerdì 21 a domenica 23 marzo. Dopo i recenti Europei di Apeldoorn, in Cina va in scena questo weekend l’ultimo grande evento internazionale della stagione al coperto, in cui verranno assegnati nel complesso 26 titoli iridati.Spedizione azzurra che deve fare i conti con l’assenza di tre dei sei freschiti continentali: Larissa Iapichino (oro europeo nel salto in lungo, assente a Nanchino per scelta tecnica), Andrea Dallavalle (bronzo nel triplo ad Apeldoorn, out per un fastidio al piede) ed il giovane emergente Matteo Sioli (terzo nel salto in alto agli Europeia soli 19 anni).La Nazionale italiana avrà comunque a disposizione almeno cinque carte dain terra asiatica, con qualche altro outsider in grado di inserirsi nelle posizioni di vertice o sognare addirittura di salire sul podio.