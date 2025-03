Ilgiorno.it - Ateneo e Marina Militare. Cinque universitari si imbarcano su una nave

"Il mare è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare". Il prefetto Francesca De Carlini ha preso in prestito una frase di Giovanni Verga per spiegare le motivazioni che hanno spinto laa siglare un accordo con l’Università di una città che non si trova sulle coste, ma ha un importante Centro di ricerca in grado di sviluppare progetti congiunti su energia, cambiamento climatico, energie rinnovabili e archeologia subacquea. "L’Italia è un Paese dalla forte vocazione marittima, che deve al mare e alle attività connesse gran parte del proprio sviluppo, benessere e sicurezza – ha detto l’ammiraglio di squadra Antonio Natale – Con l’Università di Pavia svilupperemo attività di ricerca, progetti e iniziative per creare sinergie. Rafforzando la collaborazione con un partner di così alto livello, potremo contribuire a diffondere la cultura marittima nel Nord Italia".