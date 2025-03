Rompipallone.it - Atalanta, novità sull’infortunio di Retegui: i tempi di recupero

Ci sonodell’attaccante azzurro, ecco le sfide che sarà costretto a saltare con l’. Dopo la grande vittoria per 4-0 in casa della Juventus, la squadra di Giampiero Gasperini si è dovuta arrendere contro l’Inter. Gli uomini di Inzaghi hanno avuto la meglio nello scontro diretto che avrebbe potuto riaprire ogni discorso legato allo scudetto. I giochi non sono ancora conclusi, ma il club meneghino adesso ha un vantaggio di sei punti sulla Dea.Nelle prossime settimane, poi, l’sarà chiamata ad affrontare un vero e proprio tour de force in campionato: al rientro dalla sosta ci sarà la Fiorentina, poi Lazio, Bologna e Milan. Settimane delicate per i bergamaschi, che dovranno guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese. Dopo le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League, infatti, i nerazzurri non possono permettersi di mancare anche l’obiettivo quarto posto.