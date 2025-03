Serieanews.com - Atalanta, Ederson gioiello in vetrina: 3 nomi per sostituirlo

Il centrocampista brasilianosarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Ma chi prenderebbe il suo posto? Abbiamo individuato 3che potrebbero arrivare a prescinderein: 3per(Foto: Ansa) – serieanews.comA Bergamo funziona così. Se arriva l’offerta giusta, si saluta e si riparte. Fa parte della storia recente dell’: si vende bene, si compra meglio. E adesso, il prossimo sulla lista dei possibili partenti si chiama.Un centrocampista che si è preso la scena quest’anno, diventando un pilastro nel sistema di Gasperini. Non è un caso se dalla Premier League cominciano ad alzarsi antenne piuttosto interessate. Si parla di offerte sopra i 60 milioni di euro. Non male per chi l’aveva preso senza troppi riflettori.