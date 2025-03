Thesocialpost.it - Astronauti bloccati nello spazio per 9 mesi, prima e dopo: “L’incredibile trasformazione ”

una missione spaziale durata ben oltre il previsto, gliBarry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams sono finalmente tornati sulla Terra. Il loro viaggio era iniziato nel giugno 2024, quando erano partiti alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della navetta Starliner, sviluppata dalla Boeing. La loro permanenza inizialmente prevista per otto giorni si è invece prolungata per 286 giorni a causa di problemi tecnici al sistema di propulsione della navetta.Durante il lungo soggiorno in orbita, Wilmore e Williams hanno assunto un ruolo centrale nelle operazioni della ISS, partecipando a più di 150 esperimenti scientifici e contribuendo alla manutenzione della stazione. Tra le loro attività, anche passeggiate spaziali e progetti di ricerca avanzati, dimostrando grande flessibilità nell’adattarsi a una missione inaspettatamente estesa.