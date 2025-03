It.newsner.com - Astronauti bloccati nello spazio: foto prima/dopo mostrano impatto su corpi

aver trascorso ben nove mesi, martedì 18 marzo gli, Barry Wilmore e Sunita Williams, sono stati finalmente riportati sulla Terra.aver raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel giugno del 2024, i due avrebbero dovuto completare la loro missione e tornare sulla Terrasoli otto giorni.Una serie di complicazioni, tuttavia, ha costretto a cambiare i piani. In totale, Wilmore e Williams sono rimastisulla ISS per nove mesi.Quando hanno finalmente salvato i due e li hanno riportati sul pianeta natale a bordo della navicella Space X Dragon, li hanno portati via in barella.di poter muovere un primo passo sulla terraferma.Inutile dire che il ritorno da un così lungo periodo di permanenzasignifica adattarsi a un po’ di cose sulla Terra.