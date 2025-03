Quotidiano.net - Asti, ragazzina di 12 anni cade dal quinto piano: è gravissima

, 20 marzo 2025 - Unadi 12è precipitata nella serata di ieri daldi un palazzo in zona Torretta ad. Immediati i soccorsi, che hanno trasportato la bambina in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedalegiano. Sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la Questura di. Ancora da accertare le cause della caduta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La, secondo i primi accertamenti, nella caduta dal, avrebbe toccato i fili per stendere di un appartamento ai piani inferiori, che le avrebbero attutito la caduta. La dodicenne è attualmente in rianimazione all'ospedale di, in prognosi riservata, con un politrauma e un trauma cranico. È stata operata nella tarda serata e i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.