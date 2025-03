Dayitalianews.com - Asti, ragazzina di 12 anni cade dal quinto piano: è gravissima

La tragedia è accaduta nella serata di ieri (19 marzo) in zona Torretta. Laè stata portata in gravissime condizioni al pronto soccorso. Su quanto accaduto sta indagando la Questura di.Unadi 12è precipitata nella serata di ieri, mercoledì 19 marzo, daldi un palazzo in zona Torretta ad. I soccorsi sono scattati immediatamente e la giovane è stata trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedalegiano. Sulla tragedia sta indagando la Questura di. Secondo le prime informazioni, la 12enne, sarebbe stata trovata incosciente sul marciapiede. Quando sono arrivati i soccorsi laera già in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitata, per cause ancora da accertare, daldel palazzo in cui vive con la sua famiglia.