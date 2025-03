Asti 12enne cade dal quinto pianto e si salva grazie ai fili del bucato L’ombra del bullismo a scuola

Leggi su Open.online

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dalla finestra di casa sua ad, ma si ètaaideldei piani inferiori, che hanno attutito il colpo. Cosa abbia portato laa lanciarsi dall’abitazione ieri sera, 19 marzo, è ancora poco chiaro. Le autorità hanno iniziato a svolgere una serie di accertamenti sulla vita dell’adolescente, sia ache in famiglia. L’obiettivo di chi indaga è provare a individuare se laavesse situazioni particolari che possano averla portata a commettere il gesto. Attualmente, la giovane si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, dopo aver riportato un politrauma e un trauma cranico.delLe indagini proseguiranno per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e se ci siano stati segnali precedenti che possano aver influito sul suo comportamento.