Ilrestodelcarlino.it - Assistenza anche nei festivi: "Pool di medici di base, si parte entro fine aprile"

"È un momento di transizione in cui idi famiglia vogliono capire come evolverà la situazione, ma c’è una carenza, questo è oggettivo.se questo non si traduce, è bene dirlo, in un calo dei livelli assistenziali: non ci sono cittadini che non sono assistiti". Lo sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi che, nel contempo, annuncia l’avvio delle Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali: nel Bolognese partirannoladi, saranno 32 e ognuna sarà composta da circa 17di famiglia o di continuità assistenziale che si occuperà di 25.600 pazienti (il numero è medio)". La Aft dovranno garantire ai pazienti un’nei week-end, neie come sistema di prima urgenza: alla funzionalità e funzionamento di tali aggregazioni è strettamente legato il futuro dei vari Cau, i Centriurgenza.