Quifinanza.it - Assegno unico più alto a marzo, quanto spetta a figlio

L’Inps fa il punto sull’Universale, il bonus per i genitori con figli a carico; a gennaio 2025, l’Istituto ha erogato alle famiglie 1,6 miliardi di euro, portando il totale delle erogazioni dal 2022 a oltre 53 miliardi di euro. Nel mese di gennaio 2025, l’è stato destinato a 5.938.551 nuclei familiari, per un totale di 9.381.467 figli.Oggi poi è previsto anche l’arrivo dell’di, leggermente in ritardo rispetto al normale.L’medioL’importo medio perè di 173 euro, con variazioni che vanno da circa 58 euro per chi non presenta l’Isee o supera la soglia massima (45.939,56 euro per il 2025), fino a 223 euro per le famiglie con redditi più bassi (Isee minimo di 17.227,33 euro).Inoltre, per chi riceve il pagamento dell’per la prima volta, l’Inps comunica che è disponibile un servizio di video guida personalizzato.