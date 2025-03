Leggioggi.it - Assegno unico di marzo 2025, pagamenti al via: date, conguagli e arretrati da oggi

Tutto pronto per il pagamento dell’di, accreditato dall’Inps a partire da20, e in base a un preciso calendario. Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 ha introdotto dal 1°2022 l’Universale (AUU) per sostenere economicamente i nuclei familiari con figli a carico ai fini ISEE.La misura si concretizza in unmensile erogato direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, previa domanda, in dodici quote daa febbraio dell’anno successivo.La somma spettante a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla condizione lavorativa e anche in assenza di ISEE, è rappresentata da una somma base, parametrata in ragione del numero dei figli a carico e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); una o più maggiorazioni, riconosciute in virtù del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.