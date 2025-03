Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows supera 1 milione di giocatori in meno di 24 ore dal lancio

Ubisoft ha annunciato chehato 1dinel primo giorno dal, segnando un debutto eccellente per il nuovo capitolo della saga. La notizia è stata condivisa tramite l’account ufficiale disu X (ex Twitter), sottolineando il traguardo raggiunto prima ancora delle 16:00 in Canada. Un risultato che conferma l’attesa e l’entusiasmo della community, nonostante i ritardi che avevano posticipato l’uscita del titolo al 20 marzo.Come evidenziato dal trailer di, l’ambientazione diè uno dei suoi punti di forza: il gioco trasporta inel Giappone feudale, offrendo un mondo aperto dettagliato e ricco di elementi storici. Per la prima volta nella serie, si potranno controllare due protagonisti distinti: Yasuke, un leggendario samurai con uno stile di combattimento potente e diretto, e Naoe, un’abile assassina che predilige un approccio furtivo.