Assassin's Creed Shadows: L'Innovazione del Sistema di Furtività

Con l’uscita imminente di, Ubisoft introduce undiavanzato, rivoluzionando il modo in cui i giocatori interagiscono con il mondo di gioco. Questo capitolo, ambientato nel Giappone feudale, pone un’enfasi particolare sullo stealth dinamico, rendendo ogni approccio più strategico e immersivo rispetto ai precedenti titoli della saga.Hai già letto la Guida alla Modalità Foto ed Esplorazione liberaUndi Ombre e Illuminazione RealisticoUno degli elementi chiave dellainè l’implementazione di undi luci e ombre realistico. I giocatori potranno sfruttare l’oscurità per nascondersi e muoversi inosservati, mentre le fonti di luce potranno rivelare la loro posizione ai nemici. Per la prima volta nella serie, sarà possibile spegnere torce e lanterne per creare zone d’ombra strategiche, offrendo nuove possibilità d’infiltrazione.