Assassin's Creed Shadows: I problemi di Connessione bloccano i Trofei

Secondo quanto riportato da esperti del settore, alcuni giocatori potrebbero riscontrare difficoltà nello sblocco deise laai server Ubisoft viene interrotta nei momenti cruciali.– Gamerbrain.netUn Problema Legato allaai ServerA differenza di altri capitoli della serie,sembra richiedere unastabile per garantire il corretto sblocco di alcuni, in particolare quelli legati alla progressione della storia. Se il gioco perde laai server Ubisoft mentre un trofeo dovrebbe sbloccarsi, c’è la possibilità che non venga registrato correttamente.Il problema appare particolarmente evidente con irelativi agli Atti della storia principale, in particolare il trofeo dell’Atto 2, che sembra essere uno dei più problematici.