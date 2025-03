Unlimitednews.it - Assarmatori “Bene il ministro Pichetto Fratin sulle storture dell’Ets”

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia di una missione di tre giorni a Bruxelles,accoglie positivamente le risultanze dell’incontro fra ildell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto, e il Vice Presidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, il Commissario per l’energia e le politiche abitative, Dan Jorgensen, e il Commissario europeo per l’azione per il clima, Wopke Bastian Hoekstra, avvenuto a margine del Consiglio Energia. “Ilha colto nel segno chiedendo, con riferimento all’impattosul transhipment dei contenitori, condizioni di concorrenza eque fra porti europei e non – commenta il Presidente Stefano Messina – Questo è proprio il punto centrale della questione che anche noi porteremo all’attenzione dei tavoli europei.