Lanazione.it - Asl e Questura firmano protocollo contro la violenza agli operatori sanitari

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 20 marzo 2025 - È stato firmato oggi da Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl 5 e Sebastiano Salvo, questore della Spezia, ilper la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dellanei confronti degli, socioe ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni. L’accordo della durata di 12 mesi, consta di 5 articoli in cui Asl 5 e ladi Spezia si impegnano, da un lato, a certificare e consolidare le misure già realizzate per contrastare tutte le forme di aggressione da parte dell'utenza, dall’altro a creare i presupposti per un progressivo incremento del livello di tutela, non solo di profilo operativo o tecnico ma anche di natura educativa o divulgativa verso la collettività teso a favorire un reale decremento della