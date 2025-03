Ilfattoquotidiano.it - Askatasuna, il centro sociale a processo: “Associazione a delinquere? Qui lottiamo contro ingiustizie sociali”

? No, a resistere. Resistiamo in questa città e in Valsusa da decenniil Tav ma anchelee ambientali”. Lo dicono i militanti delAskastasuna che dal 1996 è attivo a Torino. Oggi, ventisei di loro sono imputati nel“Sovrano” che si sta svolgendo a Torino. Rischiano fino a 88 anni di carcere in totale per 72 capi di imputazione. Il più importante è quello di “” rivolto a sedici di loro. “Non si tratta di alcuni reati che da sempre vengono commessi nel conflitto, ma qui si cerca di costruire il conflittocome reato – riflette l’ex magistrato Livio Pepino – quando si prevede il reato diper chi agisce il conflittovuol dire che si ritiene il conflittoun reato in quanto tale.