Arrivano gli occhiali della solidarietà

AGI -in vetrina gli: sostengono la ricerca scientifica e i pazienti affetti da una malattia rara, la pseudo-ostruzione intestinale cronica, segnalata per la prima volta nel 1950 (fonte la National library of medicine). In italiano l'acronimo è Poic, Cipo in inglese, Pipo se comprende anche i pazienti pediatrici. In Italia – riferisce l'associazione “Poic e dintorni”, costituita a Roma nel 2020 e beneficiaria dell'iniziativa – la patologia “colpisce un bambino su centomila”. In sostanza, il male è incurabile e chi ne soffre non riesce a evacuare il cibo accumulato. La collezione diha debuttato a febbraio alla Fiera internazionale di Milano dell'eyewear. È firmata Feb31st, primo marchio ad aver commercializzato montature in legno col bollinoFsc (Consiglio per la gestione forestale).