Lanazione.it - Arrivano 1.6milioni di euro per i parcheggi a San Giuliano: ecco la mappa degli interventi

SanTerme, 19 marzo 2025 - Il comune di SanTerme è riuscito ad ottenere importanti risorse da parte della Regione Toscana, dopo aver vinto un apposito bando, per la realizzazione diintermodali nelle frazioni di Pontasserchio e Patrignone. Per Pontasserchio il progetto comprende una serie di lavorazioni per la valorizzazione e il recupero dell’area adibita ao del Parco della Pace, uno spazio a supporto al centro abitato di Pontasserchio, dei fruitori del parco in orario diurno, delle scuole e dei vari eventi organizzati dall’amministrazione comunale. L'intervento interessa l'area pubblica del più ampio complesso, vincolato dalla Soprintendenza, di villa Mazzarosa Prini Aulla, ovvero quella dell'attualeo sterrato. Il lotto dei lavori confina a nord con la strada provinciale numero 30 del lungomonte (la via Di Vittorio), che lo divide dal resto del Parco, mentre sui tre restanti lati è presente l’antico muro di cinta della villa.