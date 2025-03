Lanazione.it - Arriva la nuova contabilità pubblica. A Firenze il punto su "Accrual"

, 20 marzo 2025 – Entro il 2026 le amministrazioni pubbliche dovranno adottare un sistema unico dieconomica e patrimoniale, stabilito dalla Riforma del Pnrr.non è una sigla acronima, ma viene dal verbo inglese to accrue, cioè "maturare". In ambito contabile, indica che i fatti di gestione vengono registrati quando maturano gli effetti economici e patrimoniali, anziché nel momento in cui avvengono i pagamenti o gli incassi.ospiterà giovedì 20 marzo una giornata di studio proprio sul tema "La riforma dellae il ruolo degli Enti Territoriali", nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. L'evento, organizzato dall'Associazione Contare, vedrà la partecipazione di autorevoli esperti del settore che approfondiranno le prospettive della riforma dellae il suo impatto sugli Enti territoriali.