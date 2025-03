Ilfattoquotidiano.it - Arriva in Italia Meta AI, l’intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg: ecco cosa cambia per WhatsApp, Messenger e Instagram

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

AI sbarca ufficialmente in Europa e in. E lo fa dopo una lunga pausa imposta dalle autorità per motivi di privacy. A partire dalle prossime settimane,targatasarà disponibile in sei lingue, compreso l’no, su. “Ci è voluto più tempo di quanto avremmo desiderato per portare la nostra tecnologia IA in Europa dato che continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo felici di essere finalmenteti a questo punto”, spiega la società.Il roll out coinvolgerà 41 Paesi europei, inclusi i 27 dell’Unione Europea e 21 territori d’oltremare, e rappresenta l’espansione più ampia diAI fino ad oggi. “La nostra più grande espansione globale diAI fino ad oggi, è già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese”, si legge in una nota ufficiale.