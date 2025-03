Sport.quotidiano.net - Arriva il var a chiamata. Dal prossimo torneo l’aiuto tecnologico

Il ‘var a’ pronto a sbarcare in serie C. A partire dalla prossima stagione la Lega Pro introdurrà, dopo un’attenta fase sperimentale, un nuovo supportoche aiuterà la classe arbitrale a ridurre al minimo eventuali errori commessi nel corso della direzione delle varie gare che si susseguiranno durante la stagione. Nelle ultime ore la Figc ha scritto alla Fifa in merito al football video support (fvs) che potrà essere richiesto dall’arbitro e anche dalle due squadre, in questo caso per non più di due volte a partita. A sposare la causa è stato lo stesso presidente Gabriele Gravina che ha commentato: "L’Italia si conferma in prima linea per l’innovazione nel mondo del calcio". Nella lettera inviata martedì, la Figc ha chiesto di poter utilizzare il fvs nel campionato di serie C per quanto riguarda la regular season poiché nei playoff e nei playout è già previsto l’utilizzo del var.