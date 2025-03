Arriva il Codice etico per i docenti e ATA | saranno fornite indicazioni di comportamento

Leggi su Orizzontescuola.it

Una commissione di giuristi, in stretta collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, sta elaborando le nuove linee guida comportamentali per il personale docente. Il documento, che si allineerà alle direttive già in vigore per la Pubblica Amministrazione, mira a regolamentare la presenza degli insegnanti sui social network e sulle piattaforme digitali, inclusa OnlyFans.L'articoloil “” per ie ATA:di