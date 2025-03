Lanazione.it - Arrestato a Kiev l’ex patron della Lucchese calcio. Era latitante da un anno

Lucca, 20 marzo 2025 – Hadj Ahmad Fouzi, noto faccendiere siriano e già proprietario, è statograzie a una stretta collaborazione tra i carabinieri di Genova e le autorità ucraine. In fuga da oltre un, l'uomo era stato colpito da numerose condanne emesse dai tribunali di Lucca e Genova. Risale al 2015 una sentenza del tribunale genovese che lo condannava a due anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta e corruzione internazionale. Sua moglie, l'ucraina Alisa Pilipenko, aveva ricevuto una pena di otto anni. A Fouzi era stata inoltre ordinata la confisca di beni per un valore superiore ai 248 mila euro. Già nel 2014, la giustizia lo aveva visto condannare in primo grado per il fallimentosocietà calcistica, vicenda che coinvolse anche la consorte.