Arrestata Lucia Simeone la collaboratrice dell’eurodeputato Martusciello di Forza Italia | le accuse dal Belgio sul nuovo scandalo al Parlamento Ue

Leggi su Open.online

È in carceredel parlamentare europeo diFulvio. La donna era ricercata in base a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Huawei-gate, una complessa rete di regali e interferenze con cui il gigante tecnologico cinese mirava a influenzare l’Euro, dettana, è stata portata nel carcere di Secondigliano. È accusata di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione.da tempo segue il politico di, considerato il capo del partito in Campania e candidato in pectore per le prossime Regionali. La donna è stata rintracciata a Caserta, dove alloggiava in un bed&breakfast. Come da procedura, sarà interrogata dal consigliere delegato della Corte di Appello.