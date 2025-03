Quotidiano.net - Arrestata Lucia Simeone, assistente dell’eurodeputato Fulvio Martusciello (FI)

Roma, 20 marzo 2025 –, collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia, è statadalla polizia nel Casertano, su mandato della procura di Bruxelles. Associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione, sono le ipotesi di reato per le quali è sotto indagine dei magistrati belgi. Attualmente si trova nel carcere di Secondigliano.sarebbe coinvolta nella vicenda che ha portato all’arresto di 4 presunti lobbisti legati a Huawei, il colosso della telecomunicazioni cinese, sospettati di aver corrotto una quindicina di ex ed attuali eurodeputati per favorire gli interessi dell’azienda in Europa. Il nome dicompare nelle carte, ma l’europarlamentare non sarebbe indagato. Di ieri invece la notizia secondo cuiè sotto la lente della Procura europea (Eppo) per presunte irregolarità nelle loro note spesa.