Arrestata l’assistente dell’eurodeputato di FI Fulvio Martusciello

Lucia Simeone, collaboratrice di, parlamentare europeo eletto con Forza Italia, è stataa Caserta. La donna è stata rintracciata in un bed and breakfast nella mattinata di giovedì 20 marzo. Su lei pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie del Belgio. Simeone è stata portata al carcere di Secondigliano, in provincia di Napoli, e deve rispondere delle accuse di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. Come da procedura, sarà un consigliere delegato della Corte d’Appello a interrogarla. L’incontro è già fissato per sabato 22 marzo. Non è ancora chiaro se l’arresto sia legato all’inchiesta della Procura europea sulle note spesa di, attuale capo delegazione di FI a Bruxelles, e di Giuseppe Ferrandino, ex eurodeputato di Azione, in carica dal 2018 al 2024.