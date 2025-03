Dayitalianews.com - Arrestata la segretaria dell’eurodeputato Fulvio Martusciello

Deve rispondere di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione nell’inchiesta sul caso Huawei.È stata rintracciata edalla polizia in provincia di Caserta, Lucia Simeone, collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia, colpita da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe.Simeone, è stata accompagnata nel carcere napoletano di Secondigliano; deve rispondere di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione.Il caso HuaweiIl cosiddetto caso Huawei è esploso giovedì scorso a Bruxelles. L’inchiesta guidata dalla giustizia belga finora ha portato all’arresto di quattro lobbisti legati al colosso cinese delle tlc, sospettati di aver corrotto una quindicina di ex ed attuali eurodeputati per favorire gli interessi cinesi in Europa.