Arrampicata sportiva Battistella | Los Angeles con la terza medaglia un obiettivo fondamentale

“Siamo fiduciosi sul fatto che si possa avere un’ulterioree in ambito Cio ne stanno discutendo con la Federazione internazionale. Ci aspettiamo che arrivi questa decisione, affinché gli specialisti possano tornare a praticare il loro sport specifico e in qualche modo la combinata possa perdere efficacia o comunque possa essere incentrata sulle tre specialità individuali. Questo sarà sicuramente un passo in avanti, perché gli atleti potranno specializzarsi sulla loro disciplina. La combinata non è semplice da preparare, ci sono specificità diverse nei singoli atleti. Una Los2028 con unaè une in un certo senso una fine di un percorso di crescita rapidissimo a livello internazionale”. Lo ha detto ai microfoni di Sportface TV, Davide, presidente della FederazioneItaliana.