It.insideover.com - Armi europee, passa la linea Draghi-Macron. Ma una strategia Ue ancora non c’è

Arriva il Consiglio Europeo e l’Europa accelera sul piano di riarmo, con dei distinguo rispetto alla proposta originale di Ursula von der Leyen. Sì alla proposta di Emmanuel, riproposta nell’audizione al Senato di martedì da Mario, sulle politiche di utilizzo dei 150 miliardi di euro di prestiti europei per il piano ReArm Europe: il problema, che su InsideOver avevamo preventivamente sottoto, degli eccessivi acquisti di armamenti dagli Stati Uniti sarà sanato escludendo Washington dai Paesi destinatari di questa tranche di fondi erogata dalla Commissione, assieme a Regno Unito e Turchia.no gli avvertimenti cheaveva promosso nel suo rapporto sulla competitività europea, in cui sottova come l’Ue comprasse il 78% dei suoi armamenti fuori dal blocco e il 63% dai soli Usa.