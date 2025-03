Ilfattoquotidiano.it - Argentina, i pensionati tornano in piazza contro Milei. Tagli e carovita: “É il governo della crudeltà”

Miguel è un autista in pensione. É tra le persone che, in plaza del Congreso a Buenos Aires, stanno partecipando alla manifestazione per chiedere pensioni migliori e protestarele misure di austerità deldi Javier. “Ho sempre lavorato guidando camion. Oggi con la mia pensione non riesco a sopravvivere. Se non fosse per l’aiuto dei miei figli, finirei a dormire per strada. É molto doloroso”, commenta a Ilfattoquotidiano.it mentre lainizia a riempirsi. Isono stati tra i più colpiti daialla spesa pubblica attuati da. Secondo gli ultimi dati disponibili dell’Istituto nazionale di statistica e censimento (Indec), nella prima metà dell’amministrazione del leader de La Libertad Avanza la povertà tra gli over 65 è raddoppiata rispetto ai sei mesi precedenti, salendo dal 17,6% al 29,7%.