Arezzo, parte la volata playoff. Le sfide-chiave della stagione

Sei partite, diciotto punti in palio, un solo obiettivo: provare a migliorare la posizione di classifica per giocarsi i primi turnicon il vantaggio del fattore campo. L’si proietta allafinale del campionato con la necessità di recuperare sui titoli di coda unache ha riservato, al momento, più rimpianti che soddisfazioni. Il settimo posto attuale non può bastare considerato che nelle intenzioni iniziali la priorità era quella di alzare l’asticella e migliorare il piazzamento dello scorso anno. La squadra di Bucchi si trova tra color che son sospesi: può legittimamente guardare a chi sta davanti, ma deve anche guardarsi le spalle. Il quinto postoVis Pesaro è a sole due lunghezze, ma la Pianese (ottava) è tornata a soffiare sul collo a -2. Dal quinto all’ottavo posto, quattro formazioni in una manciata di punti.