Lortica.it - Arezzo, la guerra alle lavagnette continua: multati anche i messaggi sulle vetrine!

Un commerciante multato ringrazia ironicamente il sindaco per il “sostegno” al commercio locale.Attenzione, esercenti: dopo le, nel mirino finisconole scritte! A quanto pare, segnalare un’offerta ai clienti o, peggio ancora, osare scrivere il piatto del giorno è diventato un crimine paragonabile al contrabbando. La nuova frontiera della burocrazia aretina colpisce ancora: gli ispettori ICA, ormai più temuti della sfortuna,no a immortalare con le loro fotocamere le terribili infrazioni e a spedire multe da 250 euro come fossero cartoline di saluti dal Comune.Ma non tutti si sono abbattuti di fronte alla mannaia amministrativa. Questa mattina, un commerciante multato ha deciso di rispondere con lo stesso strumento del “crimine”: ha scritto sulla sua lavagnetta uno di ringraziamento indirizzato direttamente al sindaco e all’amministrazione.