Arese al via il cantiere per la piscina e i campi da tennis | Benessere per la comunità

(Milano) – È un sogno che si realizza, la nuovacomunale di. Dopo anni di attesa, ieri mattina all’interno del centro sportivo David Ancilotto c’è stata l’apertura dele la presentazione dei rendering del progetto. “L’attesa è stata lunga ora è proprio arrivato il momento della posa della prima pietra. Oggi, con orgoglio ed entusiasmo, diamo ufficialmente il via ai lavori di costruzione della nuovacomunale - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Si tratta di un’opera di cui si parla da tempo e che diventerà un luogo per gli amanti dello sport, ma anche punto di riferimento per ildella, dai piccoli che impareranno a nuotare qui, ma anche per gli adulti e gli anziani che avranno una ulteriore occasione di svago in città. Questo progetto è frutto di un impegno costante e di una visione condivisa che parte da lontano, dal percorso avviato dalla precedente Giunta Palestra, e di cui noi oggi raccogliamo il testimone.