Aree allagabili delocalizzazione e protezioni

"Siamo entrati in un’epoca nuova". È questa la sintesi dell’incontro avuto ieri dal sindaco di Faenza, Massimo Isola, con il nuovo commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, a sei giorni dall’allerta rossa che ha per l’ennesima volta tenuto Faenza col fiato sospeso, e che in varie parti del territorio ha preso la forma della quarta alluvione in due anni. L’ennesimo evento estremo è forse quello che più ha messo in dubbio le ormai poche certezze rimaste: l’evoluzione dell’allerta in senso opposto alle previsioni – con tanto di genitori chiamati in extremis a recuperare i figli a scuola – e il prendere forma di un’area allagabile di proporzioni abnormi, dalle terme di Brisighella fino alle porte di Faenza, che il Lamone ha sostanzialmente creato in autonomia, sono il termometro di parametri climatici ormai completamente impazziti rispetto ai modelli di cui gli esperti dispongono.