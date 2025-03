Ilrestodelcarlino.it - Area Blu, il buco nei conti . Nanni frena l’opposizione : "Ora tocca alle indagini"

Difesa dell’operato della società ("Condotta sempre orientata alla massima trasparenza e correttezza"), contestazione delle "infondate e tendenziose ricostruzioni circolate nelle ultime settimane" e una rispostaforze politiche di opposizione (FdI in testa) che da tempo chiedono alla Spa di vedere le carte: "Essendo in corsodella magistratura, non possono essere condivisi atti e documenti di rilevanza investigativa".a Eros, presidente diBlu, rompere un silenzio, quello attorno al caso dei 200mila spariti daidella società pubblica, che durava ormai da quasi un mese, da quando cioè il direttore generale Emanuele Rocchi aveva ricostruito la vicenda rispondendo a una sollecitazione del meloniano Simone Carapia. La Procura indaga su "due pagamenti effettuati a un beneficiario non registrato tra i propri fornitori", ricorda il presidente, arrivato ormai a scadenza di mandato, e che potrebbe non guidareBlu (attualmente lo fa a titolo gratuito in quanto pensionato) anche in futuro.