Calcionews24.com - Ardoino (Tether): «Alla Juve manca il contatto con i tifosi, vi spiego il nostro progetto…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Paolo Ardoinio, CEO di, sul progetto che lo legadopo l’acquisizione di alcune quote di minoranza Paolo, CEO di, ha parlato a Tuttosport del suo progetto con la– «Cioè, coinvolgere i fan è il futuro, ovviamente in un modo sensato, non si può assecondare gli .