Juventusnews24.com - Ardoino (CEO Tether) a Tuttosport: «La Juve ha potenziale enorme, ma manca il contatto coi tifosi. Vi spiego il nostro progetto»

di RedazionentusNews24(CEO) a: «Laha, mailcoi. Viil». Cosa ha dettoPaolo Ardoinio, CEO di(azionista di minoranza della), ha rilasciato una lunga intervista a. Di seguito le sue dichiarazioni sul club bianconero.– «Lantus e in generale le società di calcio italiane hanno un, sono innanzitutto tra i brand più conosciuti al mondo, ma questonon è molto sfruttato. Perchè proprio lantus è facile: innanzitutto siamodellantus. Seconda cosa, lantus è una società che ha una numerodi, quasi infiniti e in questo momento, secondo me,ilcon loro,la capacità di dialogare e utilizzare i fan nel modo giusto come strumento di supporto e aiuto alla crescita ulteriore della società»– «Cioè, coinvolgere i fan è il futuro, ovviamente in un modo sensato, non si può assecondare gli “allenatori in poltrona” che urlano e sbraitano contro la televisione, ma creare il giusto tipo di connessione con iè fondamentale.