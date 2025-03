Internews24.com - Arda Guler Inter, Montella avvisa: «Senza continuità accade questa cosa qui»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il talento turco piace ai nerazzurri: le parole del ct della Turchial ct della Nazionale turca Vincenzo, durante la conferenza stampa, ha parlato anche del gioiello del Real Madrid, finito nel mirino dell’:LE PAROLE – «Se non c’è, dopo un po’ potresti non essere in grado di dare il 100 percento. Tuttavia, bisogna essere sensibile nei confronti di. È un calciatore speciale. Puoi fare questo tipo di scelte di tanto in tanto. Conosciamo tutti il suo talento»QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.