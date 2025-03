Ilrestodelcarlino.it - Arcieri dell’Ortica campioni solidali

Un gesto dal valore sportivo ma anche benefico, quello attuato dalla societàdi Novellara, una realtà che è attiva con due sezioni, due palestre e campi da tiro a Novellara e a Luzzara. Nei giorni scorsi il team reggiano, presieduto da William Tondelli, ha partecipato all’asta online per aggiudicarsi la maglia di gara di Stefano Travisani, l’arciere azzurro che a Parigi ha vinto l’oro alle Paralimpiadi nell’arco olimpico mixed team insieme ad Elisabetta Mijno, centrando il metallo più prezioso dopo averlo sfiorato nell’edizione precedente dei Giochi. La maglia indossata a Parigi, con la sua firma, diventa un gesto di generosità, andando ad alimentare l’Asta benefica delle stelle, a cui la Federazione Ritardi partecipa ogni anno per aiutare la Fondazione Gigi Ghiotti, che si occupa di assistenza socio-sanitaria per chi necessita di cure palliative, sia a domicilio sia nei due hospice.