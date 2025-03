Anteprima24.it - Architetti al rinnovo dell’Ordine: il bilancio dell’uscente Petecca

Tempo di lettura: 3 minutiIn ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”) e dal regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini Territoriali PPC, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 e approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 novembre 2024, si comunica che le votazioni per ildel ConsigliodegliP.P.C. di Avellino per il quadriennio 2025/2029 si svolgeranno in modalità telematica secondo il seguente calendario:Prima votazione: da lunedì 31 marzo a martedì 1 aprile 2025;Seconda votazione: da martedì 2 aprile a lunedì 7 aprile 2025;Terza votazione: da martedì 8 aprile a lunedì 14 aprile 2025; Le candidature dovranno pervenire al Consiglioentro le ore 17:00 di lunedì 24 marzo 2025, ovvero sette giorni prima della data fissata per la prima votazione.