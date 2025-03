Lanazione.it - Archeologia e Art Bonus, ecco la Sala del Tesoro

Arezzo, 20 marzo 2025 – Ladel, il progetto per la riapertura al pubblico - ormai vicina - dell’antico monetiere del Museo Archeologico nazionale di Arezzo, è stato selezionato e rientra tra i 400 interventi del territorio nazionale che partecipano al concorso Art2025, organizzato dal ministero della Cultura e da Ales, in collaborazione con Promo Pa Fondazione – Lubec. Fino al 14 aprile è possibile votare per la prima fase del concorso per contribuire ad accendere i riflettori su questo prezioso intervento e sostenerlo nel passaggio alla seconda fase delle selezioni. Al primo piano del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, lungo la galleria principale, si trova una grandechiusa al pubblico da decenni, che custodice un vero: il Monetiere. Il patrimonio numismatico conservato nellaè costituito da oltre 2000 monete etrusche, italiche, greche e romane ed è stato recentemente oggetto di un’attenta verifica inventariale e di una parallela attività di studio e catalogazione.