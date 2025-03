Ilrestodelcarlino.it - Arbitro in sedia a rotelle: “Dicevano che non potevo, ho cambiato le regole”

Cesena, 20 marzo 2025 – Cristian Agostini, 17 anni, studente al liceo scientifico “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, abita a Santarcangelo con i genitori Raffaella e Tomas e il fratello più piccola Mattia. Da poco è diventato il primoinin Italia. Come è iniziata la sua passione per lo sport? “Con il baskin, uno sport inclusivo dove persone con disabilità fisiche e/o mentali giocano insieme a normodotati, ognuno secondo le proprie abilità. Prima di conoscere il baskin non avrei mai pensato di fare sport, tantomeno a livello agonistico”. Con quale squadra gioca? “Con gli Onions Baskin di Santarcangelo, la squadra fondata da mia mamma, che partecipa al campionato dedicato alla pallacanestro inclusiva. Il baskin in poco tempo è diventato la mia grande passione”.