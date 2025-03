Ilgiorno.it - Aprite il sipario! Oggi si va in scena

Fare animazione teatrale a scuola a Grumello del Monte è una realtà. Il progetto, presentato dai docenti della scuola primaria per le classi quinte, è stato approvato a pieni voti nel Piano di diritto allo Studio. Gli alunni e le alunne guidati dall’esperto hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Tutti quanti dai più timidi ai più esuberanti si sono messi in gioco. Siamo nella terra del grande Donizetti a cui è dedicato il teatro principale della nostra città, non potevano esimersi dal provare a scrivere un canovaccio e a recitarlo. Lo studio dell’epoca ellenistica ha fatto emergere la curiosità per le origini del Teatro. I racconti mitologici ed epici dell’antica Grecia sono così coinvolgenti che quest’anno interpreteranno una parte dell’Odissea. Tra ciclopi, cavalli di Troia e Sirene i ragazzi e le ragazze assumeranno i ruoli dei vari eroi e compagni di Ulisse nel suo mitico viaggio.