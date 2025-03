Linkiesta.it - Appuntamenti e sagre per un buon fine settimana

In questo episodio di Gk NewsIl Festival del Pane e Olio della Romagna Toscana si terrà questo weekend nello splendido Palazzo Pretorio di Terra del Sole, città-fortezza voluta da Cosimo I de' Medici, primo Granduca di Toscana. Ce ne parla Luigi Spada, con Denise Di Battista ideatori dell'evento e gestori dell'agriturismo Il Casale nelle colline di Castrocaro Terme.Tendenze dal mondoParliamo dell'eccellenza italiana e delle tendenze della ristorazione in Costa Azzurra con Davide Borghesi della Camera di Commercio Italiana in Francia, impegnata a salvaguardare l'identità della cucina italiana, e Agostino Coppola, chef e presidente dell'Associazione Cuochi Italiani in Francia della Fic.I ristoranti italiani con il marchio "Certificazione Ospitalità Italiana" consigliati da Agostino Coppola in Costa Azzurra:Gusto Family, un nutrito gruppo di ristoranti italiani sparsi per Nizza e dintorniOrigines Italian Restaurant, ristorante italiano, NizzaLa Zagara, ristorante pizzeria, Cagnes sur MerTerre del Sud, ristorante italiano, NizzaCasa Elli, ristorante italiano, NizzaLa Matta, ristorante italiano, NizzaLa Chamade, pizzeria napoletana, NizzaLeone, ristorante italo-pugliese, MentoneRistorante Casarella, ristorante italiano, Roquebrune, Cap MartinIo e te, pizzeria napoletana, NizzaI consigli dellaIl ristorante di Anna Prandoni: Nostrano, chef patron Stefano Ciotti, Piazzale della Libertà, 7 – PesaroIl vino di Andrea Moser: Cava Milesimé Xarel·lo 2016, Juvé & Camps, Penedes, SpagnaGli eventi del weekendFestival del tartufo bianchetto e del vino bianchello Doc, fino al 23 marzo a Fossombrone, provincia di Pesaro e UrbinoSagra del Carciofo di Samassi e Fiera Agroalimentare del Medio Campidano, dal 20 al 23 marzo a Samassi, SardegnaSagra del Carciofo, 22 e 23 marzo a Siamaggiore, OristanoSagra del Frittello, domenica 23 marzo a Roccantica, Rieti100° Sagra del Raviolo di Casalfiumanese, Bologna, 22 e 23 marzoIl podcast è a cura di Samanta Cornaviera, ascoltalo subito!