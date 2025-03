Ilrestodelcarlino.it - Antonelli lancia il polo centrista fuori dai partiti

Si sta chiarendo, lentamente, lo scenario politico osimano in vista delle elezioni comunali del 25-26 maggio, con ballottaggio fissato all’8 e 9 maggio. L’ex candidato a sindaco Sandro, nonché vicesindaco della giunta Pirani, annuncia che non ci sarà una coalizione unitaria, come sembrava ormai nell’aria in questi ultimi giorni visto lo stallo nel centrodestra. Opta per un terzocon un taglio, senza simboli didi centrodestra e centrosinistra, probabilmente con Base Popolare. Da una parte dunque il centrosinistra con la candidata a sindaco Michela Glorio, dall’altra un candidato per ildi(che potrebbe anche essere l’ex sindaco Francesco Pirani o, più probabilmente, Sirena Rosciani), e il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) che potrebbe anche andare unito assieme a Rinasci Osimo, che comunque ha già esposto come Francesco Sallustio.