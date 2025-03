Dilei.it - Anticipazioni Pechino Express del 20 marzo, un biglietto per la Thailandia in palio

Appassionati di viaggi e avventure estreme, tenetevi pronti: giovedì 20, alle 21,15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori disi cimenteranno nella terza e ultima tappa nelle Filippine. Un passaggio fondamentale, perché inc’è unper la, seconda destinazione di questa stagione che ci porterà Fino al tetto del mondo. Al timone dell’azione, come sempre, l’inimitabile Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru, pronti a guidare i concorrenti in una delle prove più difficili e spettacolari di questa edizione., ledel 20Dopo l’eliminazione della scorsa settimana di Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, la coppia de Gli Spettacolari, le squadre rimaste in gara sono più determinate che mai a non farsi fermare dagli ostacoli.