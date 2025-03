Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici Serale 22 marzo 2025: eliminato, giuria, torna Francesca Tocca

Ildi24 è finalmente arrivato e la prima puntata, in onda sabato 22, si preannuncia ricca di emozioni, sfide e colpi di scena. Dalla registrazione emergono spoiler importanti sulla competizione: la sfida tra le squadre è stata accesa e non sono mancati momenti di gossip, tensioni e spettacolo, con il grande ritorno ditra i professionisti della Scuola.prima puntata 22: ospiti e giudiciPer il debutto deldi24, Maria De Filippi ha chiamato in studio Sabrina Ferilli, che presenterà il suo nuovo film, Gazzelle, pronto a emozionare con la sua musica, Alessandro Siani, ospite comico della serata. A valutare le esibizioni dei concorrenti ci sarà unadi alto livello, composta da: Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario.